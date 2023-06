Sanne Vogel laat na borsten ook eierstokken verwijderen

Vogel spreekt op Instagram van een enerverende week. Ze vroeg haar vriend Melchior of hij haar in operatiehemd, en nog in het bezit van haar eierstokken, wilde vastleggen. ‘Ik deed een peace teken om er nog wat van te maken. Nu operatie 2 achter de rug is kan ik niet meer ziek worden door mijn eierstokken. Ik voel me goed en ik ben dankbaar dat ik dankzij die geweldige artsen, de wetenschap en ons zorgstelsel dit afgrijselijke gen voor heb kunnen zijn.’

De actrice/regisseur sluit af met de woorden dat ze haar oma, haar zussen, haar tante en verre achternichten dit ook had gegund. Vogel heeft het BRCA-gen, een gemuteerd gen dat het risico op borst-, eierstok-, en eileiderkanker verhoogt. Toen zij 13 jaar was, stierf haar tante aan borstkanker, en ook haar oma en een aantal zussen van haar oma overleden aan de ziekte. Vogel kreeg hierdoor te maken met een ‘motortje’ dat ervoor zorgde dat ze al op jonge leeftijd alles uit het leven wilde halen. ,,Het was de angst dat je niet een volledig leven aan levensduur hebt om te kunnen doen wat je wil’’, vertelde ze daar in november over in het tv-programma De Geknipte Gast.

In april maakte de eerste operatie haar ‘onwaarschijnlijk moe’. ,,Ik ging 10 uur lang onder narcose terwijl een geweldig team van artsen de eerste en meest zware preventieve operatie uitvoerde.’’ Op Instagram wordt de actrice, die in 2019 moeder werd van de tweeling Bella en Loewy, overladen door steunbetuigingen uit bekende hoek. Zo sturen Paul de Leeuw, Özcan Akyol en Carice van Houten haar hartjes.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: