Sanne Vogel verwondert zich om babyfabriek en Connie laat de woede los

The Voice Sophia (17) laat Anouk binnen drie seconden draaien: ‘Niet van deze planeet’

9:25 Drie seconden. Meer had de 17-jarige Sophia Kruithof vanavond niet nodig om de strengste coach van The Voice of Holland haar rode stoel te laten draaien. Anouk, normaal niet scheutig met lof, strooide met complimenten. Net als de andere coaches, die Sophia uiteindelijk zelfs geld boden. ,,Het is niet een blind audition, het is gewoon een optreden.’’