Sanne Wallis de Vries: ‘Bij Ronnie Flex ging ik toch ineens uit mijn dak’

,,In de zomervakantie zat ik te schrijven aan een nummer over mijn oudste dochter. We hadden onenigheid gekregen. Zij de puber, ik ook niet mals. Bij het schrijven dacht ik: ‘Ik ga een beetje in haar muzieksfeer zitten’. Die muziek had ik al een beetje leren kennen in de eerste eerste lockdown. Toen begonnen we de dag namelijk met een dansje van tien minuten. Na die ruzie zette ik de volgende dag bij het schrijven Venus op van Frenna. Op YouTube stuitte ik op een liveoptreden van Ronnie Flex op Pinkpop 2018. Het was zijn bekende nummer Energie. Ging ik toch ineens uit mijn dak. Wat was dat goed! Zeker met de beelden erbij. Het publiek hutjemutje. Daar schoten ook de tranen van in mijn ogen. Alles aan dat clipje was zo fijn. Hij riep: ‘Ik heb de hele nacht niet geslapen, zo zenuwachtig was ik’. Iedereen gillen. Het was geweldig. Ik heb het nummer daarna vaak opgezet.”