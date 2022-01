Sanne Wallis de Vries gaat tóch de theaters in

‘Adele cancelt shows niet alleen om corona’

Adele zou haar concerten in Las Vegas niet alleen last minute hebben geannuleerd vanwege coronabesmettingen in haar team, maar ook omdat ze niet tevreden was met de productie. Dat beweert althans entertainmentwebsite TMZ, op basis van meerdere bronnen die verbonden zijn aan Caesars Palace, de plek waar Adele haar optredens zou geven.

26 januari