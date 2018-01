Sarah Jessica Parker noemt annuleren van derde Sex and the City-film 'enorm pijnlijk'

,,Wat er is gebeurd, dat was enorm pijnlijk voor mij'', gaat ze verder. In september maakte Sarah bekend dat de productie voor het derde deel van de filmreeks was afgeblazen. Dat was kort voor de geplande opnames. Reden voor de annulering zouden de buitensporige eisen van Kim Cattrall zijn. De 61-jarige actrice ontkende dit later. ,,Ik heb nooit om extra geld of extra projecten gevraagd. Het is belachelijk om als een soort diva te worden beschouwd'', zei Kim afgelopen najaar. Wel vond ze dat Parker, die co-producent van de film was, wat aardiger had mogen zijn.



Parker kreeg van haar adviseurs te horen dat ze beter niet meer publiekelijk kon reageren op de rel. ,,Er gebeurde zoveel rond Sex And The City en ik weet dat het een nietszeggend onderwerp is voor de wereld. Maar ik zat verstrikt in het midden ervan en ik wilde niets liever dan reageren. Ik wilde e-mails overleggen, notulen van gesprekken met advocaten, agentschappen en studiobazen. Maar steeds kreeg ik het advies om het niet te doen, om te voorkomen dat ik in drijfzand terecht zou komen. Het was een doodlopende weg.''



,,Het doet pijn'', blikt Sarah nu terug. ,,Het verandert de manier waarop mensen de serie ervaren. Het verandert mijn eigen belevenis om er zo over te moeten praten."