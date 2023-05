Sarah Jessica Parker reist af naar Amsterdam voor Vermeer-tentoonstelling, Rijksmuseum ‘vereerd’

updateSarah Jessica Parker heeft zich twee dagen kostelijk vermaakt in Amsterdam. De wereldberoemde actrice, bekend als Carrie Bradshaw in Sex and the city, deelt meerdere foto’s op Instagram waarop haar bezoek aan onder meer het Rijksmuseum is vastgelegd. ‘We zullen dit altijd onthouden’, jubelt Parker.