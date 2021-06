Sarah maakt slim gebruik van bekendheid en Angela heeft een blauw oog

Je kind in een gevuld emmertje water zetten en wassen; dat is waarom Jet van Nieuwkerk zo van moederen houdt.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Operazangeres Francis van Broekhuizen is helemaal in haar nopjes met haar nieuwe hoodie.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Oei, het ziet ernaar uit dat Angela Groothuizen flink in elkaar is geslagen. Maar geen zorgen: het is gelukkig voor een rolletje en dus nep.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een duik nemen in de frisse zee is flink koud, maar dat maakt Naomi van As echt niets uit. ‘Ook in de regen’, schrijft ze.