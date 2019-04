Sascha Visser: Ik ben klaar met de camera

Sascha Visser, bekend van onder meer TMF, Ziggo Sport en de komedieserie Kees & Co , heeft het voorlopig helemaal gehad met zowel presenteren als acteren. Sterker, hij acht de kans klein dat we hem ooit nog voor de camera zien.

,,Het is altijd een beetje op me afgekomen allemaal. Tot het me de keel begon uit te hangen’’, vertelt Visser (30) terugblikkend op zijn tv-carrière. ,,En dan heb ik zo’n beetje álles geprobeerd.’’ De Rotterdammer acteerde in series als Oppassen!!! en Onderweg Naar Morgen, was te zien op Ziggo Sport en muziekzender TMF en presenteerde jeugdprogramma’s als Z@pplive en Willem Wever.

,,Ik haalde er geen energie meer uit. Mijn grote droom was op tv iets doen met voetbal, maar ook voor Ziggo Sport stond ik alleen maar autocues voor te lezen. Als je de tekst op het scherm zou vervangen door het weerbericht, zou ik er precies hetzelfde lege gevoel aan overhouden. Ik had nul eigen inbreng.’’

Spaarcenten

Visser is momenteel druk met zijn eigen productiebedrijf Fish to Fish Media. Hij verzorgt onder meer campagnes voor YouTubers, schiet bedrijfsvideo’s en maakte onlangs Bondig, een serie waarvoor hij Nederlandse artiesten volgde. De reeks is sinds deze week te zien op de website van het AD.

,,Ik had nog wat spaarcenten waar ik op kon terugvallen en verder niets aan garantie. Maar ik dacht wel: als ik van het zelf maken gelukkiger word, moet ik dat maar gewoon gaan proberen. Nu ben ik pas écht creatief bezig. Ik ga eindelijk weer fluitend naar mijn werk. Om kapot, maar voldaan en opnieuw fluitend weer naar huis te gaan.’’

En het acteren dan? Visser lacht. ,,Ik zag laatst de eerste aflevering van een nieuwe reeks Kees & Co (de sitcom met Simone Kleinsma op RTL 4, red.). Supertof dat het weer terug is, maar ik moet er niet aan denken daar zelf weer een rol in te moeten spelen. Want ik kan gewoon niet zo goed acteren. Ik werd er alleen maar heel ongemakkelijk van.’’

Guitig koppie

De rollen die hij ooit speelde, kreeg hij naar eigen zeggen met een hoop ‘Rotterdamse bluf’. ,,Dat, een guitig koppie en een grote bek. Bij TMF zou ik nooit zijn binnen gekomen als ik toen mijn uiterlijk niet een beetje mee had. Ik verscheen in allerlei meidenbladen dus dat zal hebben meegeholpen.’’

Iets specifieker over de reden dat hij zijn rol voor de camera vaarwel zei: ,,Het constant aan staan, dat ging me tegenstaan. Maar ik zat ook eens in de auto terug naar huis, toen ik nog geen vader was, en dacht: als mijn kind zou vragen hoe het was op werk, kan ik dat niet met oprecht enthousiasme vertellen.’’ Inmiddels heeft Visser een 20 maanden oud zoontje. ,,Dit mannetje is toch zó fantastisch! En wat ik hem altijd zal blijven vertellen: doe het met passie!’’