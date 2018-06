Saw-regisseur werkt aan remake Arachnophobia

Arachnophobia uit 1990 vertelt over een arts die zich met zijn gezin vestigt in een plattelandsdorpje dat wordt geteisterd door een invasie van een giftige inheemse spinnensoort. Hoofdrollen in de film werden vertolkt door Jeff Daniels, John Goodman en Julian Sands.



Regisseur Frank Marshall, die de originele versie maakte, is deze keer een van de producenten. Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe Arachnophobia in de bioscopen te zien moet zijn.