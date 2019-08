SBS 6 blaast ‘Echt Waar?!’ nieuw leven in met Soundos en Leo Alkemade

Dit zijn de begelei­ders We zijn er bijna!: ‘Mensen willen niet alleen maar jeu de boulen’

12:15 Televisierecensent Angela de Jong is er enthousiast over. Volgens haar is de tv-serie We zijn er bijna! ‘zonder twijfel, het meest échte programma van de Nederlandse tv’. In vijf afleveringen laat omroep MAX zien hoe 35 kampeerders - 55-plussers - een gezamenlijke vakantiereis maken van Zagreb naar de Bosnische hoofdstad Sarejevo en Mostar (Bosnië-Herzogovia), om vervolgens via Montenegro en Albanië terug te gaan naar Kroatië. Het gezin Kuijs uit Vught begeleidt de deelnemers.