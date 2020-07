SBS 6 gaat ‘opvolgers’ Hazes, Meeuwis en Borsato volgen in reallifesoap

,,Marco Borsato, Frans Bauer, Guus Meeuwis, André Hazes, Tino Martin”, zo somt René Oosterman, zendermanager SBS 6 de voorbeelden op van de artiesten die gevolgd worden in het nieuwe realityprogramma. ,,Wij zijn verheugd dat we in Ik geloof in mij deze zeer ambitieuze entertainers een podium kunnen bieden en kijken uit naar de opnames, waarin we ze beter leren kennen en hun jacht naar eeuwige roem volgen.”



Deelnemers aan de realityshow zijn jonge talenten die allemaal op een verschillend punt staan in hun carrière. Ze hebben volgens de zender wel één ding gemeen: ze hebben het volste vertrouwen in de ingeslagen weg, de intense wil om in de spotlights te staan én de altijd aanwezige honger naar succes.