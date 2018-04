SBS 6 heeft met The Wall langverwachte kijkcijferknaller te pakken

Apeldoorn­se Marjolein kan keuken uitbouwen dankzij miljoen in The Wall

10:24 Ze wilde heel graag een stuk bij haar keuken aanbouwen, 'zodat nog meer mensen uit de buurt kunnen aanschuiven'. ,,Dat kan nu!'' Dankzij de prijs die de Apeldoornse Marjolein en haar zoon Malik uit Arnhem zondagavond wonnen is het ineens mogelijk. Samen wonnen ze 1.057.406 euro in ‘BankGiro Loterij The Wall’.