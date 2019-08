SBS 6 komt met nieuw programma met Martien Meiland

Het nieuws mocht eigenlijk nog niet naar buiten komen, maar Martien Meiland sprak zijn mond voorbij in het weekblad Weekend. ,,Ik heb eerlijk gezegd alweer veel te veel verteld. Ik weet namelijk niet eens of al bekend mocht worden dat ik het ging presenteren", zei hij over de nieuwe klus. Talpa bevestigt tegenover deze site dat Meiland bezig is met het programma, maar wil op dit moment nog geen details onthullen.



Vanaf 26 augustus keert de tv-ster sowieso terug met Chateau Meiland, de serie die draait rondom de bed en breakfast die hij samen met zijn familie opzet in Frankrijk. Het programma was de tv-verrassing van het afgelopen tv-seizoen. Meiland deed in 2006 mee aan Ik Vertrek. SBS besloot daarna zijn avontuur in Frankrijk te volgen. Bijna een miljoen kijkers zaten wekelijks klaar voor de belevenissen van de familie.