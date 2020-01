SBS 6 laat stellen samenwonen op eerste date

Nieuwsuur ‘Wij willen niet de microfoon­stan­daard zijn voor de zittende macht’

10:26 Voor presentatoren Mariëlle Tweebeeke en Jeroen Wollaars is Nieuwsuur in 2020 anders. De tafel is kleiner, het tijdstip vroeger en het gesprek persoonlijker. ,,Het programma mag iets lichter en warmer worden.’’