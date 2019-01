SBS 6-spelshow The Wall komt met tweede seizoen

VIDEO Filmer Cees van der Wal boos over gebruik beelden door LuckyTV

11:01 Fotograaf en filmer Cees van der Wal uit Kinderdijk is onthutst dat beelden die hij twee jaar geleden maakte van Kees van der Staaij zijn gebruikt in een filmpje van LuckyTV, waarin de SGP-voorman op de hak genomen wordt. De verknipte beelden werden gisteren vertoond in tv-programma De Wereld Draait Door.