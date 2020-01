SBS 6 zakt door het ijs: amper half miljoen kijkers voor finale Dancing on Ice

In de finale nam Tommie Christiaan het op tegen Elske DeWall, Juvat Westendorp en Donny Roelvink. Roelvink viel als eerste af, DeWall haalde de finaledans net niet. Uiteindelijk trok Tommie na een spannende strijd met Juvat aan het langste eind. De winst van Tommie Christiaan was opvallend, aangezien hij dinsdag nog onder het mes was gegaan om een drie centimeter lange naald uit zijn voet te verwijderen.



De kijkcijfers zijn teleurstellend voor SBS 6. De zender had ongetwijfeld op meer kijkers gehoopt met de revival van de ijsdansshow. Jaren geleden woedde er een heuse ijsdansoorlog in Nederland tussen RTL en SBS en die wist SBS toen te winnen met wekelijks meer dan een miljoen kijkers. Van die cijfers konden de makers nu alleen maar dromen. De zender heeft het sowieso lastig met groot weekendamusement. Als Linda de Mol niet in de programmering staat, is SBS 6 zelden tot nooit terug te vinden in de top van de kijkcijferlijst.



De derde aflevering van Wie is de Mol was het best bekeken programma van de dag, met meer dan 2,6 miljoen kijkers op NPO 1. De NOS Journaals van 20 uur (1,8 miljoen) en 18 uur (1,3 miljoen) maken de top drie compleet.