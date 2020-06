SBS haalt quiz offline na kritiek op vraag over ‘dode naam’ NikkieTutorials

Dat bevestigt SBS aan deze site. ‘Naar aanleiding van de eerste kritische vragen van kijkers hebben we de aflevering direct van Kijk gehaald en de reacties doorgegeven aan de producent’, aldus een woordvoerster van moederbedrijf Talpa. Op streamingplatform NLZiet is de bewuste aflevering nog wel te zien.



In 50/50, dagelijks goed voor 200.000 á 300.000 kijkers, krijgen twee kandidaten 50 vragen waarmee ze 50 euro per goed antwoord verdienen. De 48ste vraag was maandag ‘met welke voornaam is beautyvlogger Nikkie de Jager geboren?’, waarbij presentator Gerschtanowitz opmerkte dat ze ‘geboren werd als jongen’. Een van de kritische tweets over de uitzending kreeg bijna 300 retweets en 1000 likes.