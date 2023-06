SBS komt met nieuwe, dagelijkse realityshow: De bondgenoten

SBS 6 komt dit najaar met een nieuwe, dagelijkse realityshow. In De bondgenoten leven vijftien deelnemers met elkaar samen, verdeeld in vijf trio’s die een maand lang elkaars bondgenoten zijn.

Ze moeten met spellen en opdrachten proberen het winnende team van de maand te worden, en dan is het ineens ieder voor zich en kunnen ‘bondgenoten ineens vijanden worden’, laat producent Talpa weten, want slechts een deelnemer uit het winnende team gaat naar huis met een bedrag van 100.000 euro. Ook van het slechtst presterende trio gaat één iemand naar huis, maar met lege handen. Elke maand komen er dan twee nieuwe deelnemers het spel in, verandert de samenstelling van de teams en begint de boel weer van voor af aan.

Talpa is nog op zoek naar deelnemers, die ‘sterk of slim zijn, of allebei’. Wie langere tijd kan vrijmaken om mee te doen, kan zich opgeven via een speciale website.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: