SBS maakt nieuwe show Gordon korter om ‘beter in te stappen’

The Cube begon oorspronkelijk om 20.00 uur, maar per direct is het begintijdstip verplaatst naar 20.30 uur. Dit komt doordat het programma voortaan een half uur korter duurt. In The Cube moeten kandidaten in een kubus allemaal opdrachten vervullen. Zo moet een man uit een enorme zee van rode ballen een witte bal zien te pakken. Gordon voorziet deze opdrachten van commentaar.