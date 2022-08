SBS6 komt met nieuwe talentenjacht voor kinderen

De deelnemers zullen met de videoclips van sterren als Beyoncé en Justin Bieber meezingen. De optredens worden beoordeeld door een jury. Wie daar in zitten, is nog niet duidelijk. De winnaar krijgt 25.000 euro.

Met Ministars duikt Talpa in het gat dat The Voice Kids bij concurrent RTL 4 achterlaat. Dat programma, waarin ook wordt gezocht naar zangtalenten tussen de 8 en 14 jaar, is vanwege de ophef rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland voorlopig niet meer op tv.