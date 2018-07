Scarlett Johansson ziet af van transgenderrol na kritiek

Nadat werd aangekondigd dat Scarlett Johansson in een nieuwe film een transgender man zou spelen, kreeg ze een stroom van kritiek over zich heen. Johansson (33) heeft nu laten weten de cast van Rub & Tug te verlaten om 'ethische redenen'.

Ze verklaarde dat tegenover het LHBT-tijdschrift Out. Ze begrijpt dat het personage dat ze zou spelen 'moet worden gespeeld door iemand die transgender is' en ze is blij dat de 'discussie' rondom de controversiële casting tot een conversatie over 'diversiteit en vertegenwoordiging' in films heeft geleid.

Johansson zou Jean Marie Gill gaan spelen, die in de jaren 70 en 80 een massagesalon had in de stad Pittsburgh. Gill was geboren als vrouw, maar ging als man door het leven onder de naam Dante.