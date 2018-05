Scenarist van Fortuyn-serie afgehaald: 'Te politiek'

AVROTROS werkte begin 2016 met Beukenkamp aan een vijfdelig tv-serie over het leven van Pim Fortuyn. Het zou een serie worden over 'zijn twijfels, zijn liefdesleven en de hondjes', zo stelt de schrijver in Plot. NPO2-netmanager Gijs van Beuzekom was in eerste instantie enthousiast. ,,Het mocht niet te politiek worden, maar Pim Fortuyn was zeker een serie waard. Een synopsis of treatment hoefde hij niet te zien, ik kon wat hem betreft meteen de scripts schrijven.'' Beukenkamp hoorde eind 2016, toen de scenario's klaar waren, opeens dat het niet doorging.



Volgens de schrijver vond de NPO het project 'te politiek'. ,,De verkiezingen stonden voor de deur en de PVV stond heel hoog in de peilingen. Ze wilden zich niet aan het onderwerp branden." Het stak Beukenkamp naar eigen zeggen vooral dat de netmanager te kennen gaf nooit de scenario's te hebben gelezen. De scenarist en NPO zijn nog in gesprek over de betaling voor het werk dat Beukenkamp heeft verricht.