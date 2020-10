Schaamrood vloog me naar de wangen toen ik die chirurg hoorde in Op1

NPO-dj Bert Haandrik­man in quarantai­ne wegens corona

7:48 NPO-dj Bert Haandrikman is voorlopig even niet op NPO Radio 5 te horen. Iemand in zijn omgeving is positief getest op corona. Dat liet zijn vervanger Jan Rietman vanochtend weten bij aanvang van het programma.