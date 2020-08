Schapendrijvers Bram en Rachel geen kijkcijferhit

VIDEO Nederland­se We Want Mo­re-winnares Iris maakt furore in Portugal

21 augustus Een Nederlandse vrouw die het Portugese levenslied zingt en daarmee ook nog eens de talentenshow We Want More heeft gewonnen: dat is bijzonder, vinden ze in Portugal. En dus bereikten fadozangeres Iris en gitarist Tiago dinsdagavond zelfs het Portugese nieuws. ‘Hoe leuk is dit?’ schrijft het duo bij de video op Facebook.