Schattig familiekiekje van Doutzen en Sunnery, stomende shoot van Jan

Pluto is op bezoek geweest bij de familie James-Kroes. Zo te zien heeft Sunnery James de beste imitatie in huis van de bekende hond. Maar Doutzen Kroes en de kinderen doen ook goed hun best.

Is het een schilderij of is het een foto? Wie het weet mag het zeggen, maar Victoria Koblenko en manlief Evgeniy Levchenko hebben het goed met elkaar in St. Tropez.

Nog meer familiegeluk. Froukje de Both is samen met dochter Emma naar Italië en ze hebben het zichtbaar naar hun zin.

Domien Verschuuren maakte vorig jaar bekend na elf jaar weg te zijn bij zijn vriendin. Vandaag maakt hij een voor mannen logische vervolgstap. De radio-dj heeft zijn motorrijexamen ingepland.

Gelukkig is het niet al te warm, want Jan Kooijman schroeft de temperaturen op met een stomende fotoshoot in de Linda. Op Instagram deelt hij een paar van die kiekjes, met één foto waarop uiteraard een ontbloot bovenlijf te zien is.

Met een bijzondere foto viert Angela Schijf vandaag de vijftiende verjaardag van haar dochter Bloem. Ze deelt een kiekje waarop het meisje net geboren is. ‘Wat een guppies nog allebei’, concludeert ze.