Scheiding Jennifer Garner en Ben Affleck eindelijk rond

Ongeduldi­ge Gerard Ekdom stiekem al te horen op Radio 10

7:36 Gerard Ekdom (40) is 'stiekem' eerder begonnen met zijn nieuwe radioshow. De radio-dj zou volgende week zijn debuut maken op Radio 10, maar is vanochtend al te horen met Ekdom in de Morgen. ,,Ik kon niet wachten'', aldus de dj via Twitter.