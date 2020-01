Schiffmacher niet op afscheid Jules Deelder door te late rouwpost: ‘Hoe herstel je dit?’

Via de krant vernam Henk Schiffmacher dat in besloten kring afscheid genomen kon worden van zijn oude vriend Jules Deelder. ,,Dan wacht je af of je in die besloten kring zit, want je wilt ook niet iemand gaan storen”, legt hij uit. ,,Je belt niet iemand op met de vraag: zit ik in die besloten kring? Dus ik laat dat netjes op zijn beloop gaan en dan glipt zoiets door je handen heen, want er komt geen bericht.”



Uiteindelijk kwam gisteren dan toch nog een rouwkaart binnen. ,,Ik kreeg een bulkje achterstallige post binnen en daar zat het bij. Ze hebben gewoon gewacht met bezorgen, zodat ze maar één keer bij me aan de deur moesten komen. Als je op 4 januari post krijgt, die verstuurd is op 23 december, dan is dat bitter!” zegt Schiffmacher teleurgesteld.



Er kwamen weliswaar excuses van PostNL, maar echt tevreden is de bekende tatoeëerder daar niet mee. ,,Hoe herstel je dit? Dit kun je gewoon niet herstellen. Het is gebeurd. Dan maar hopen dat PostNL hier zelf nog een les van leert, maar ik betwijfel het.” Die twijfel komt doordat Schiffmacher merkte dat hij zeker niet de enige was bij wie het misging. ,,Ik kreeg van veel mensen op sociale media berichten. Nu het bij mij gebeurt, komen er excuses. Maar als het bij Pietje van drie huizen verderop gebeurt, dan is die aandacht er niet.”