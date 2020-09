Schitt’s Creek, Succession en Watchmen grote winnaars virtuele Emmy Awards

Vannacht werden voor de 72e keer de Primetime Emmy Awards uitgereikt. Komedieserie Schitt’s Creek , die in Amerika te zien is op Netflix, is de grote winnaar geworden in de categorie comedy tijdens de Emmy-uitreiking die zonder publiek plaatsvond. Familie-epos Succession won de onderscheiding voor beste dramaserie en de HBO-serie Watchmen ging met de meeste beeldjes aan de haal.

De cast en crew waren voor de gelegenheid bij elkaar gekomen om op gepaste afstand én met mondkapjes op de virtuele uitreiking samen te beleven. Schitt's Creek won een Emmy in de volgende comedy-categorieën: Outstanding Comedy Series, Outstanding Lead Actor (Eugene Levy), Outstanding Lead Actress (Catherine O' Hara), Outstanding Supporting Actor (Daniel Levy), Outstanding Supporting Actress (Annie Murphy) en nog twee Emmy’s voor beste regie en schrijvers, een Emmy voor beste geluidsmix en een voor beste kostuums.

,,Oh mijn God, ik kan het gewoon niet geloven. Dit is niet normaal. Ik wil mijn vader Eugene bedanken voor de kans die hij me gegeven om mee te werken aan Schitt's Creek, ondanks het feit dat ik nul ervaring had op het gebied van schrijven”, aldus Daniel Levy, die zowel voor zijn script, regie als acteerwerk werd geëerd.

Schitt's Creek werd bedacht door vader Eugene en zoon Daniel Levy. Eugene is ook zeer bekend door zijn rol als 'Jim's dad' in de filmklassieker American Pie.

Volledig scherm Sterling K. Brown geeft virtueel de Emmy voor Outstanding Drama Series aan Jesse Armstrong en het team van Succession © Invision for the Television Academy

Nominaties

Ook goede zaken deed de HBO-serie Succession , die in januari al een Golden Globe won voor beste dramaserie. De serie - die het verhaal vertelt van de gefortuneerde familie Roy, waarin de verhoudingen tot elkaar niet bepaald soepel verlopen - wist zeven van de achttien nominaties te verzilveren. Onder andere beste cast, script en regie van een dramaserie gingen mee naar huis. De HBO-serie versloeg een aantal zwaargewichten die al vaker in de prijzen waren gevallen, zoals The Handmaid’s Tale, The Crown, Stranger Things en Better Call Saul.

Ook mocht Jeremy Strong, de acteur die het personage speelt van Kendall Roy, de prijs van Outstanding Lead Actor Drama in ontvangst nemen. Strong zat, net als zijn mede-genomineerden vanwege het coronavirus thuis, en kreeg via een videoverbinding te horen dat hij de prestigieuze prijs gewonnen had.

Record

De griezelige, korte HBO-serie Watchmen, die vooraf de meeste nominaties had, ging met maar liefst elf prijzen aan de haal. Regina King won een Emmy Award gewonnen als Lead Actress In A Limited Series voor haar rol in de serie. Het is King’s vierde Emmy en daarmee evenaart ze het record van Alfre Woodard, die tot nu toe de enige zwarte actrice was die 4 Emmy Awards wist te winnen.

Zendaya won de Award voor Lead Actress In A Drama Series. Ze won de prestigieuze prijs voor haar rol in de serie Euphoria. De 24-jarige actrice is hiermee de jongste winnares ooit in deze categorie. Zendaya nam het op tegen Jennifer Aniston, Olivia Colman, Laura Linney, Sandra Oh en de winnares van vorig jaar Jodie Comer. Ze speelde de rol van Rue, een tiener met veel problemen die verslaafd is aan drugs.

Volledig scherm Jennifer Aniston en 'huisgenoten' Lisa Kudrow en Courteney Cox © AFP

Friends

Voor liefhebbers van de serie Friends was het genieten tijdens de uitreiking van de Emmy Awards. Jennifer Aniston, Courteney Cox en Lisa Kudrow, oftewel Rachel Greene, Monica Geller en Phoebe Buffay, waren samen te zien tijdens een van de live videoverbindingen in de show.

Presentator Jimmy Kimmel schakelde over naar Jennifer Aniston, die genomineerd was in de categorie Outstanding Lead Actress In A Drama Series, voor haar rol als Alex Levy in The Morning Show. Terwijl zij in beeld kwam, verschenen Courteney en Lisa ook. Toen Kimmel hen vroeg wat ze daar deden, antwoordde het drietal: ,,We zijn al huisgenoten sinds 1994.” Dat was het jaar waarin Friends voor het eerst op televisie verscheen.

Aniston verzilverde haar nominatie niet; Zendaya won de prijs.