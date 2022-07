Schokkende Girl in the Picture vinkt alle vakjes van de misdaaddocu-bingokaart af

RecensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag de schokkende documentaire Girl in the Picture , nu te zien op Netflix.

Girl in the Picture Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Misdaaddocumentaire



Vooral op streamingdienst Netflix worden we al jaren doodgegooid met misdaaddocumentaires, de een nog perverser dan de ander. Wie dacht met Abducted in Plain Sight (2017), over een naïef godvrezend gezin die ten prooi valt aan een buurman die laten we zeggen meer wil dan een kopje suiker lenen, het summum van ranzigheid wel te hebben overleefd, moet Girl in the Picture maar eens aanzetten. Dat voor beide films regisseur Skye Borgman aan het roer stond, kan geen toeval zijn. Dat maakt ook een beetje huiverig. Is het haar niet te veel om het choqueren te doen?

Het meisje van de foto uit de titel is, zo leek het althans, ene Tonya Hughes die in 1990 zwaargewond aan de kant van de snelweg wordt gevonden. Volgens haar echtgenoot Clarence is ze aangereden, maar in het ziekenhuis vrezen ze iets anders. Tragisch genoeg zorgt de pas 20-jarige vrouw zelf niet voor opheldering, ze overlijdt nog voor het onderzoek is begonnen. Daarop volgt de eerste van vele ontdekkingen: Tonya Hughes kan haar echte naam niet zijn, die stierf namelijk 20 jaar geleden al. Ook Clarence blijkt achter meer dan één alias schuil te gaan. Al snel komen kindermisbruik, ontvoering, pedofilie, moord en prostitutie om de hoek kijken. Alle vakjes van de misdaaddocu-bingokaart kunnen worden afgevinkt.

Het onthutsende verhaal wordt soms onnodig complex opgediend, waarschijnlijk om de kijker elk kwartier een nieuwe sensationele twist te kunnen voorschotelen. Heel veel meer dan ons meegeven dat er zieke geesten in ons midden zijn, doet Girl in the Picture ook al niet. Maar de zaak is zó fascinerend dat je ademloos blijft kijken. In de laatste akte maakt de documentaire veel goed: we duiken voor de verandering eens niet te diep in het brein van de bewuste smeerlap. Borgman brengt de slachtoffers tot leven door ze een stem te geven. En zo hoort het.

