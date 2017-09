'Schoonloeders' inspiratie voor tweede boek Dirk Zeelenberg

Qmusic en 3FM verliezen nóg meer luisteraars

11:52 De laatste luistercijfers zijn geen reden voor taart op de redacties van Qmusic en NPO 3FM. Beide stations verloren veel publiek in de gemeten maanden juli en augustus. De publieke jongerenzender 3FM noteerde een marktaandeel van slechts 4,4 procent. Dat was in dezelfde periode vorig jaar nog 6,4 procent, ook al geen vetpot.