Schoothondjes balen van Patty en prinses Amalia heeft dubbelganger

De flamboyante modekenner Bastiaan van Schaik verloor mede dankzij een maagverkleining ten minste 65 kilo en daar is de Amsterdammer natuurlijk vet blij mee. De oversized truien die hij twee jaar geleden droeg, slobberen inmiddels wel heel ruim om zijn behoorlijk magere lijf. Alleen de bril is nog steeds hetzelfde.

Wooly winter sweater ➡️ #fitted in 2016 ➡️ #oversized in 2018 ❄️🤪⭐️ #gbp #lifeaftergastricbypass #gastricbypass #vethappy #fbs Een foto die is geplaatst door null (@basvanschaik) op 3 Feb 2018 om 6:52 PST

Claudia, de echtgenoot van plastisch chirurg Robert Schoemacher, probeert in tegenstelling tot Bastiaan op natuurlijke wijze af te vallen. En dat lukt haar volgens eigen zeggen aardig. De weegschaal tikte vanmorgen 69,8 kilo aan. Schrijfster Claudia en haar man, die in Nederland failliet werd verklaard, wonen en werken tegenwoordig in Spanje.

After one day detoxing @healthholidays! Another 6 days to go! #slank #slimdown #detox #detoxtea #detoxwater #claudiadoordikendun #claudiaschoemacher Een foto die is geplaatst door null (@claudiaschoemachervanzweden) op 5 Feb 2018 om 5:01 PST

Marc Sew-atjon, de visagist die verantwoordelijk is voor de podiumlooks van onder anderen de OG3NE-zussen Amy, Lisa en Shelley Vol, staat zelf ook wel eens voor de camera. Hoe? Als sexy model. Marc kwam vandaag met een aardig voorbeeldje op de proppen. Te zien: Marc die met een natte lap over zijn afgetrainde lijf op een rots gedrapeerd ligt .

Liselot, het dochtertje van acteur Leo Alkemade, begon haar maandag als een ware 'fitnessgirl' annex 'healthybabe'. Het kleintje was in haar ondergoed niet weg te slaan bij de dagelijkse ochtendgymnastiek van seniorenomroep Max.

Nog een beweeglijk kleintje! In dit geval het zoontje van choreograaf en jurylid Dan Karaty. Het mannetje zag hoe Justin Timberlake lekker stond te knallen tijdens de rust van de Super Bowl en kon niet stil blijven zitten.

They know GREAT when they see it! 😉. And yes, I told them to learn from the best! Een foto die is geplaatst door null (@dankaraty) op 5 Feb 2018 om 1:26 PST

The Voice of Holland-talent Samantha Steenwijk en concurrentcoach Waylon hebben op het Mediapark in Hilversum een gezellig moment beleefd waarbij de levensliedzangeres ook nog heel even de licht getinte bril van Waylon op haar neus mocht zetten. Samantha scoort nog altijd mooie punten in de RTL4-show en laat haar stembanden ook vrijdag weer trillen tijdens de halve finale.

Afterparty bij @thevoiceofholland , met de concu-coach @official_waylon_music ÉN zijn bril 🤓 #tvoh #waylon #samanthasteenwijk #havingfun #GezelligeVent Een foto die is geplaatst door null (@samanthasteenwijk) op 5 Feb 2018 om 1:32 PST

De alweer vierde aflevering van de hitserie De Luizenmoeder trok gisteren ruim 3,5 miljoen kijkers en ook Mattie Valk is fan van de licht overspannen juf Ank. Daarom trok hij vandaag een Hallo Allemaaltrui aan.

Welke vriend of vriendin van jou zingt de hele dag " Hallo allemaal🔉🎶" ? TAG die persoon, dan sturen we misschien wel deze trui van @darumnl op! Een foto die is geplaatst door null (@mattievalk) op 5 Feb 2018 om 2:10 PST

Lulu en Bibi, de uiterst aaibare keffertjes van Patty Brard, zijn helemaal klaar met hun baasje omdat zij kennelijk meer aandacht heeft voor haar smartphone dan voor de hondjes. Hoe de viervoetertjes reageren als Brard weer eens los gaat op Instagram, toont ze met onderstaande foto.

Meervoudig zwemkampioene en fulltime vrijgezel Inge de Bruijn toont vanaf Zanzibar (Afrika), snuivend aan een bloem, dat ze nog steeds een best interessant sportlijf heeft. En in een ultrakort filmpje demonstreert 'Inkie' ook dat ze anno 2018 nog aardig kan duiken in een infinity pool.

Blissful 🌺 Een foto die is geplaatst door null (@ingedebruijn) op 1 Feb 2018 om 23:52 PST

Testing the infinitypool. @destinationzanzibar Een foto die is geplaatst door null (@ingedebruijn) op 1 Feb 2018 om 23:25 PST

Presentatrice-actrice Wendy van Dijk ging voor een nieuwe aflevering van de politieserie Moordvrouw behoorlijk onverschrokken en flink op de vuist met een boomlange tegenstander. Wie er won? Geen idee, maar Wendy kreeg als rechercheur Fenna ook nog een behoorlijke hoek voor de kiezen.

#mood #maandagochtend @moordvrouwrtl Een foto die is geplaatst door null (@wendyvandijk3) op 4 Feb 2018 om 23:52 PST

Oud-hockeyster en tegenwoordig pokerster Fatima Moreira de Melo legt haar volgers een enigszins lastige keuze voor. Is ze aantrekkelijker in een blauwe of juist een roze feestjurk? De meningen zijn natuurlijk verdeeld, maar de fans hebben een lichte voorkeur voor de suikerzoete japon.

Blue 👕or 👚pink? #dress #happycamper Een foto die is geplaatst door null (@fatimademelo) op 5 Feb 2018 om 0:37 PST

Als vader van dochtertje Bobby (2) en zijn pasgeboren zoontje Mozes heeft sportschooleigenaar en presentator Arie Boomsma het natuurlijk knetterdruk. Maar daar heeft hij een oplossing voor gevonden: even flink duwen als het lastig dreigt te worden.

Een nieuwe week, vol mogelijkheden. Soms moet je even duwen, even doorzetten waar het lastig wordt. Maak er wat moois van, lieve mensen! video: @paulteravest @matrix_fitness_benelux @eleikosport @vondelgym Een foto die is geplaatst door null (@arieboomsmainstagram) op 4 Feb 2018 om 22:57 PST

Een raadseltje! Is dit prinses Amalia of toch iemand anders? Het laatste blijkt het geval. De grijnzende tiener (zie onder) blijkt niemand minder dan Jolanda (13): de jarige dochter van levensliedzanger Frans Duijts.

Feest! Vandaag is onze Jolanda 13 jaar geworden. 🎊🎉🎶💋 Een foto die is geplaatst door null (@fduijts) op 4 Feb 2018 om 22:38 PST

Veel is er niet te zien op een foto die Frans Bauer vanmorgen in een file maakte. Waarom hij het kiekje vol remlichten en uitlaatgaswolken dan toch deelde met zijn volgers? Volgens Frans om te melden dat hij binnenkort iets leuks gaat doen waar hij nog niks over mag zeggen.

Goeiemogge ... de dag is lekker begonnen!! File file file!! Vandaag leuke dag op pad voor iets heel leuks binnenkort meer!! Een foto die is geplaatst door null (@fransbauer_officiele) op 4 Feb 2018 om 23:29 PST

Model Sylvia Geersen had vanmorgen, met een nog onuitgeslapen en bijna make-uploos gezicht, opeens zin om haar volgers eens een fijne dag te wensen.