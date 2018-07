Schreeuwende Roseanne Barr werkt aan eigen talkshow

VideoRoseanne Barr werkt aan een talkshow waarin zij door haar uitgekozen gasten gaat interviewen. De show moet worden uitgezonden via het YouTube-kanaal van de in ongenade geraakte Amerikaanse actrice.

Barr heeft zich de afgelopen week opgesloten in een studio van haar zoon Jake Pentland en neemt daar interviews op met vrienden en familieleden. Jake vertelt dat hijzelf een van de gasten is. Daarnaast is ook Allan Stephan, producer van de oorspronkelijke comedyserie Roseanne te gast, evenals haar vroegere manager Thomas Muhammad. Volgens Jake is dit 'de enige manier is om een echt ongefilterde en ongemonteerde versie van mijn moeder te maken'.

Opspraak

Roseanne raakte vandaag voor de zoveelste keer in opspraak. In een video op haar eigen YouTube-kanaal wordt haar nogmaals gevraagd naar haar racistische tweets van afgelopen mei, waarna ze in schreeuwen uitbarst. ,,Ik dacht dat die bitch blank was.''

Daarmee doelde ze op haar tweets over Valerie Jarrett, die als adviseur voor voormalig president Barack Obama werkte. Ze omschreef de Afro-Amerikaanse moslima Jarrett als een baby van de Moslimbroederschap en Planet of the Apes.

De uitbarsting over Jarrett zorgde voor veel tumult. Ze kreeg ladingen kritiek over zich heen waarop ABC besloot direct te stoppen met de comedyshow Roseanne.