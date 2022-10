Schrijver Ivan Wolffers overleden, man van Marion Bloem

interview Marion Bloem is mantelzor­ger voor haar man: ‘Geen standaard liefdesre­la­tie’

Openhartig is ze. Over mantelzorgstress: ‘Uiteindelijk zei ik: ik kan niet mee naar het ziekenhuis, neem maar een taxi.’ Over haar worsteling: ‘Ik durf het bijna niet hardop te zeggen, maar ik wilde gewoon weg uit het leven.’ Marion Bloem (69), 50 jaar schrijver, vertelt over diep gaan en doorgaan in ons weekendmagazine Mezza.

8 augustus