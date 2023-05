Schrijver Rushdie verschijnt voor het eerst openbaar sinds aanval: ‘Geweld mag ons niet afschrikken’

De Brits-Amerikaanse schrijver Salman Rushdie, die negen maanden geleden werd aangevallen met een mes, is voor het eerst weer in het openbaar verschenen. Hij verscheen donderdag op een gala-evenement van schrijversorganisatie PEN America in New York, waar hij een ereprijs in ontvangst nam.

De komst van de schrijver van Indiase afkomst was onaangekondigd. In een toespraak benadrukte hij dat het beschermen van de vrije meningsuiting belangrijker is dan ooit. ,,Terrorisme mag ons niet terroriseren”, zei hij. ,,Geweld mag ons niet afschrikken. De strijd gaat door.”

De schrijver werd op 12 augustus 2022 aangevallen toen hij een lezing wilde geven op een evenement in het Chautauqua Institution in New York. Hij raakte zwaargewond door messteken in zijn gezicht, nek en buik en lag twee dagen aan de beademing. Rushdie werd blind aan zijn rechteroog en kan een hand niet meer gebruiken. In 1989 overleefde hij ook al een mislukte bomaanslag.

Rushdie werd bekend door zijn boeken De Duivelsverzen en Middernachtskinderen. Vanwege het eerste boek, dat moslims als godslasterlijk beschouwen, sprak de Iraanse geestelijk leider Khomeini een fatwa uit. Daarmee gaf hij moslims wereldwijd de opdracht om Rushdie te vermoorden.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: