Schrijvers The Sopranos en Goodfellas werken aan nieuwe maffiaserie

De serie gaat over criminaliteit in de Verenigde Staten vanuit het oogpunt van de eerste maffiafamilie. Winter schrijft het script en baseert zich op de enorme kennis die Pileggi over het onderwerp heeft. Verdere details over het project, zoals de cast en verschijningsdatum, zijn nog niet bekendgemaakt.



Beide heren bevinden zich op bekend terrein. Zo was Winter schrijver en uitvoerend producent van het tweede tot en met het laatste seizoen van The Sopranos (2000-2007). Ook bedacht, schreef en produceerde hij de HBO-serie Boardwalk Empire.



Voormalig journalist Pileggi schreef mee aan de klassiekers Goodfellas (1990) en Casino (1995), beide films werden gebaseerd op boeken van hem. Recent werkte hij als uitvoerend producent mee aan Martin Scorseses The Irishman. De trailer van die film bekijk je hieronder: