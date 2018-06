Schunnig konijn Ab Normaal komt terug op tv

Wietze de Jager krijgt verkeers­boe­te voor geboorte­rit­je zoon Harm

19:17 Het tweede kindje van Radio 538-dj en presentator Wietze de Jager is vliegensvlug ter wereld gekomen. Wietze en zijn vrouw Lieke Veld raceten op 8 juni naar een ziekenhuis in Amsterdam. Een uur later werd Harm Adam geboren.