Schuwe beer Sara Kroos brult weer: ‘Dat heel zware is voorbij’

Update BN’ers For One Night Only toch niet ‘he-le-maal naakt’

7:49 Sander Lantinga, Simon Keizer, Thijs Römer, Viggo Waas, Jasper Demollin, Peter Faber, Jan Versteegh en Kenzo Alvare maakten veel tongen los op social media met hun striptease-act in het Net 5-programma For One Night Only: he-le-maal naakt. Eindelijk gingen ze dan uit de kleren, alleen was dat helaas niet voor iedereen zichtbaar. De show trok 813.000 kijkers.