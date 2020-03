Schwarzenegger knuffelt ezel en Beau zingt voor oma: zo komen sterren de coronacrisis door

In de Amerikaanse staat Californië is aan 65-plussers gevraagd niet meer de deur uit te gaan en dus blijft ook de 72-jarige Arnold Schwarzenegger thuis. Gelukkig heeft hij huisezel Lulu en miniatuurpony Whiskey, die hij in onderstaande video worteltjes voert (‘kijk Lulu’s glimlach!’) en knuffelt.