Sean Penn krijgt van acteren geen kick meer

,,Ik mis de kick die ik normaal gesproken wel kreeg van acteren." Penn zette zichzelf zowel als acteur, schrijver en regisseur wereldwijd op de kaart. Hij won twee Oscars in de veertig jaar dat hij actief is in het vak, maar neigt al een poosje naar stoppen. ,,Het is te gek als je met goede acteurs en regisseurs werkt. Maar of het een blijvende waarde heeft? Hmm...zo diepgeworteld zit het niet bij mij, ik ben er gewoon niet meer zo gek op als vroeger."