Sebastiaan Labrie gaat twee jaar op reis door Zuid-Amerika

Sebastiaans zoon Ziggy is nu twee jaar oud. ,,We hebben er lang voor gespaard en met een beetje thuisonderwijs kunnen we Ziggy's eerste schooldag rekken tot hij vijf jaar en acht maanden is. We kunnen dus ruim twee jaar wegblijven", zegt Labrie, die momenteel een busje verbouwt 'tot een klein maar supersterk rijdend huisje'.

Sebastiaan, in magazine Vrouw: ,,We beginnen in het noorden van Colombia. Dan willen we het continent met de zon gaan rondrijden. We hadden eerst heel veel plannen, maar denken steeds meer: laat die plannen maar varen en laten we de voelsprieten uitsteken. Tegelijkertijd willen we iets voor de medemens doen. We zijn aan het praten met Stichting Plan of wij kunnen bijdragen aan het verbeteren van de positie van vrouwen in deze wereld. Maar uiteindelijk wordt het vooral een zoektocht naar verdieping en vrijheid."