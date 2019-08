Sebastiana en Martin uit Love Island uit elkaar

‘Ik wil jullie even meedelen dat Martin en ik hebben besloten om er een punt achter te zetten’, klinkt het. ‘Het is ontzettend moeilijk voor ons om het te vertellen. We hebben allebei nog liefde voor elkaar en we zullen altijd een plekje in elkaars hart hebben. Uiteindelijk hebben we de twee mooiste maanden gehad uit ons leven. Ik zal Martin altijd steunen en er zijn no hard feelings.”