Seks-experiment in de ruimte

,,Misschien word ik oud, maar soms voel ik mij nauwelijks nog thuis in deze wereld’’, mijmert regisseur Claire Denis in haar woonplaats Parijs. ,,Enkele weken geleden belandde ik na een bioscoopbezoek opeens midden in een demonstratie met mensen in gele hesjes. De teksten die zij scandeerden vond ik schokkend. Onze president werd voor alles en nog wat uitgemaakt in zeer vulgaire bewoordingen. In mijn jeugd werd er ook gedemonstreerd, maar de platte slogans die ik nu hoorde vond ik niet gepast. Ik wilde zo hard mogelijk wegrennen.’’