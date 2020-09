Seks, godslastering en racisme! Dit zijn de meest controversiële films ooit

Wat is de meest controversiële film aller tijden? Wie de diverse op internet circulerende lijsten raadpleegt stuit op een lange reeks voorbeelden, maar nog steeds spant The Last Temptation of Christ (1988) de kroon.



Toen de film van Martin Scorsese in première ging lagen de makers meteen onder vuur. De regisseur kreeg zelfs doodsbedreigingen en in Parijs stak een katholieke actiegroep een bioscoop in de fik waar de film net in première was gegaan. Er waren dertien gewonden, van wie vier ernstig.



De ophef had vooral te maken met de portrettering van Jezus (een rol van Willem Dafoe) als een mens van vlees en bloed die in het huwelijk treedt met Mary Magdalena en de kost verdient als timmerman die zelfs kruisen maakt voor de Romeinen. Deze vrije interpretatie werd beschouwd als flagrante heiligschennis.