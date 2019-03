Seks in ruil voor investeringen: zanger beroemde Koreaanse boyband stopt

De zanger van BIGBANG, een van de grootste K-popgroepen in Zuid-Korea, wordt verdacht van pogingen investeerders om te kopen door het aanbieden van prostituees in verschillende nachtclubs in Gangnam, de uitgaansbuurt van de Koreaanse hoofdstad Seoul.

De 29-jarige muzikant werd de afgelopen dagen door de politie gehoord en in beschuldiging gesteld van het ‘aanzetten tot prostitutie’. Lee Seung-hyun, de echte naam van de zanger, ontkent de beschuldigingen.

‘Landverrader’

,,Het is beter dat ik me nu terugtrek uit de entertainmentwereld’’, zei hij gisteren in een verklaring op zijn Instagram-account. ,,Ik word al anderhalve maand zwaar bekritiseerd door het publiek en ben het voorwerp van onderzoeken door alle autoriteiten in het land.’’

,,Ik ben uitgemaakt voor ‘landverrader’ en kan het niet verdragen anderen pijn te doen,” voegde hij eraan toe, excuses aanbieden aan zijn fans in Zuid-Korea en in het buitenland.

Seungri zei de politieonderzoeken serieus te nemen en mee te werken maar er alles aan doen ,,om de beschuldigingen weg te vagen.’’

Drugsverkoop

Veel fans keerden Seungri vorige week al de rug toe door een petitie te ondertekenen waarin werd geëist dat hij uit BIGBANG zou worden gezet. Dit omdat de zanger “de reputatie van de groep onherstelbare schade berokkende”, zo luidde de tekst.

De zanger, die ook een internationale restaurantfranchise bezit, schortte vorige maand zijn muziekcarrière al op en annuleerde de concerten die gepland stonden voor maart. Dit omdat zijn naam ook voorkomt in een politieonderzoek naar beschuldigingen van drugsverkoop en aanranding bij Burning Sun, de club waarvan hij pr-directeur was.

Militaire dienst

Seungri zal op 25 maart beginnen met het vervullen van zijn dienstplicht, zo berichtten Koreaanse staatsmedia vrijdag. Daarmee is de zanger de laatste van BIGBANG die in dienst gaat.

BIGBANG is een van de meest populaire jongensgroepen in Zuid-Korea. Sinds het debuut in 2006 verkocht de boyband wereldwijd meer dan 140 miljoen albums.

Andere bandleden