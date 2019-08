Seksscènes in serie Red Light herschreven

Hoewel Carice van Houten en Halina Reijn in het verleden niet te beroerd waren om naakt voor de camera te verschijnen hebben zij inmiddels toch een andere kijk op dit soort scènes gekregen. Van Houten heeft onlangs te kennen gegeven toch met gemengde gevoelens op dat deel van haar carrière terug te kijken.



Tegenover de Amerikaanse website Deadline liet zij weten zich toch ongemakkelijk te voelen als zij op de set van de serie Game of Thrones als enige uit de kleren moest gaan. ,,Dat was niet mijn favoriete bezigheid.’’ Vooral nu zij moeder is geworden wil zij daar voorzichtiger mee omgaan. ,,De tijden zijn veranderd.’’



Ook Reijn had tot voor kort er geen moeite om vooral op het toneel in Evakostuum te acteren. ,,Dat klopt. Daar heb ik nooit een punt van gemaakt. Als het bij de rol past zoals onlangs in The Fountainhead, doe ik het. Maar misschien knaagt er toch iets. Nu wij zelf producenten zijn vinden wij het toch lastig om aan andere actrices te vragen om bloot te acteren.’’