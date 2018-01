Sekstrends 2018 volgens Goedele: Het draadloze orgasme is een feit

Mark Wahlberg doneert 1,5 miljoen aan fonds tegen seksueel misbruik

13 januari Acteur Mark Wahlberg heeft anderhalf miljoen dollar (1,2 miljoen euro) beloofd aan Time's Up, de beweging die zich inzet voor de slachtoffers van seksueel misbruik in Amerika. Hij deed dat nadat er ophef was ontstaan over het feit dat Wahlberg veel meer betaald had gekregen voor zijn laatste film dan actrice Michelle Williams.