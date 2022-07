Selectielijsten voor prijzen Televizier-gala worden diverser

Coldplay geeft Parijzena­ren tips tegen de hitte tijdens concert

Coldplay adviseert de bezoekers van hun concert in Parijs om niet teveel alcohol te drinken, luchtige kleding te dragen en een fles water mee het stadion in te nemen. Dat laatste is vanwege de hoge temperaturen eenmalig toegestaan, zo laat de band weten op sociale media.

19 juli