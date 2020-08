Selena Gomez maakt tv-comeback in comedyserie

Only Murders in the Building gaat over drie vreemden van elkaar die een obsessie voor waargebeurde misdaden delen en vervolgens zelf bij een zaak betrokken raken. Wanneer de serie verschijnt, is nog niet bekendgemaakt.



Voor Selena is het haar eerste vaste rol op tv sinds de Disney-serie Wizards of Waverly Place (2007-2012). In de jaren daarna was ze wel te zien in films als Spring Breakers, Monte Carlo en The Fundamentals of Caring.