Selling Sunset-sterren Chrishell en Jason na vijf maanden uit elkaar

Chrishell en Jason maakten in juli dit jaar bekend een koppel te vormen. De twee, bekend van de Netflix-hit Selling Sunset, werkten al jaren samen. In het vierde seizoen, dat onlangs op de streamingdienst verscheen, werd er overigens niet gerept over hun relatie. Een bewuste keuze, vertelde Jason eerder aan US Weekly. ,,Een paar goede vrienden wisten ervan, maar als je iets privé wil houden, moet je het niet aan de grote klok hangen.”



Toch blijkt de liefde tussen de twee geen lang leven beschoren. Op Instagram laat Jason weten dat hij en Chrishell na vijf maanden weer uit elkaar zijn. ‘We blijven beste vrienden en zullen altijd van elkaar houden en elkaar steunen. Ze is de beste vriendin die ik ooit heb gehad en het was de meest gelukkige periode in mijn leven’, blikt hij terug op hun relatie.



Volgens Jason is de reden van de breuk hun verschil in visie als het aankomt op het stichten van een gezin. ‘Maar we hebben nog altijd respect voor elkaar. Chrishell is een heel bijzonder persoon en van haar houden en haar in mijn leven te hebben gehad, is een van de beste dingen die me ooit is overkomen’, besluit hij.