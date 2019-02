Sensueel Oscar-optreden Lady Gaga en Bradley Cooper houdt gemoederen bezig

Ongemakkelijk

Mel B liet maandag in ochtendshow Good Morning Britain weten dat ze het ongemakkelijk vond naar het optreden te kijken, omdat Bradley’s vriendin Irina Shayk voorin de zaal naar de show zat te kijken. De twee sterren hadden volgens de voormalige Spice Girl een liefdesblik in hun ogen toen ze elkaar tijdens het nummer geregeld aankeken. ,,Ik wil graag geloven dat dat onderdeel was van de uitvoering, want er is een vrouwencode en hopelijk was het niet... hopelijk was het puur professioneel’’, aldus Mel.